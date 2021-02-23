На радари мадридців потрапив захисник РБ Лейпциг Ібрагіма Конате, інформує Defensa Central.

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Реал довго стежив за іншим гравцем "биків" Дайотом Упамекано, однак того вже встигла "поцупити" Баварія. Тоді Зінедін Зідан перемкнувся на варіант з Конате. Наставнику Реала подобається швидкість і потужність француза, однак є дві проблеми – велика кількість травм та клаусула у розмірі 45 млн євро. Мадридці продовжать стежити за Конате до літа, щоб оцінити всі ризики.

Додамо, що центрбек РБ Лейпциг провів 14 матчів у поточному сезоні та відзначився одним голом.

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