Мілан обіграв Реал у гостьовому матчі Ліги чемпіонів (3:1). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Сантьяго Бернабеу освистав гравців Реала після фінального свистка. Це стало наслідком чергової домашньої поразки – цього разу від Мілана. Перед грою Паулу Фонсека зізнавався, що вигадав план за підсумками перегляду Ель Класіко між Реалом і Барселоною (0:4). Схоже, задум екс-тренера Шахтаря вдався.

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Реалу вдалося забити в цій зустрічі лише з пенальті – відзначився Вінісіус Жуніор. У воротах же Андрія Луніна м'яч побував цілих три рази: відзначилися Малік Чау, екс-форвард "бланкос" Альваро Мората і Тіяні Рейндерс. Примітно, що останній забив після передачі Рафи Леау – португалець уперше за чотири матчі вийшов у стартовому складі.

При цьому Gazzetta dello Sport назвала гру українського воротаря в цій зустрічі "чудовою". У цій поразці явно немає провини голкіпера.