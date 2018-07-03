Реал міг запропонувати за Неймара 310 млн євро – клуб зробив офіційну заяву

Реал начебто запропонував за форварда ПСЖ Неймара неймовірну суму в розмірі 310 млн євро, повідомляють іспанські ЗМІ. "Королівський клуб" вже відреагував на інформацію, поспішивши спростувати дані відомості.

Мадридський Реал, як і раніше, налаштований підписати форварда ПСЖ та збірної Бразилії Неймара. Іспанський клуб вже начебто запропонував за бразильця 310 млн євро. Відповідна інформація була озвучена в ефірі загальнонаціонального іспанського телеканалу TVE.

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"Королівський клуб" оперативно відреагував на дане повідомлення, опублікувавши відповідну заяву на своєму офіційному сайті.

"Реал здивований тим, що іспанське телебачення повідомило абсолютно недостовірну інформацію, не зв'язавшись з жодною із сторін, адже цю інформацію було дуже просто спростувати", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Неймар перейшов у ПСЖ з Барселони влітку 2017 року за 222 млн євро. Вже тривалий час з'являються повідомлення, що бразилець нещасливий у Парижі та хоче покинути клуб. Одним із варіантів для Неймара був саме перехід в Реал, а також повернення в Барселону.