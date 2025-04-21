Фабіо Капелло вважає, що Реал повинен дати ще один шанс Карло Анчелотті.

Стілець під кріслом наставника Реала Карло Анчелотті серйозно захитався після вильоту з Ліги чемпіонів у чвертьфінальному протистоянні з Арсеналом.

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Гра в фіналі Кубка Короля може стати фінальним матчем італійського спеціаліста на чолі королівського клубу. Але екс-тренер "вершкових" Фабіо Капелло не згоден із критикою свого співвітчизника.

"Карло не зміг би розв'язати всі проблеми Мадрида, навіть якби був найкращим тренером у світі. В цьому сезоні в Реалі багато травмованих футболістів, через що в захисті немає стабільності. Окрім цього, команда втратила головного диригента на полі після завершення кар'єри Крооса.

Сподіваюсь, керівництво клубу не звільнить Карло. Реал має виявити до Анчелотті таку ж повагу, яку завжди проявляв сам Карло до мадридської команди", – цитує Капелло Diario Sport.

Додамо, що Фабіо Капелло сам двічі очолював королівський клуб: в сезонах 1996/97 та 2006/2007.

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