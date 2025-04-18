"Вершкові" стежать за 20-річним іспанцям, але керівництво ще не вирішило, чи потрібен команди ще один захисник і яку суму клуб готовий заплатити за гравця "вишень".

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За інформацією Relevo, Дін Хьойсен точно покине Борнмут влітку. На іспанця претендують Баварія, Ліверпуль, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Челсі. Також Тоттенхем зацікавлений у послугах захисника.

Зазначається, що в контракті Хьойсена передбачена опція викупу за 58 млн євро, і всі клуби англійської Прем'єр-ліги готові її активувати. Сам гравець, ймовірно, вважатиме за краще залишитися в Англії.

У поточному сезоні Дін провів 26 матчів в АПЛ, забив два голи і зробив одну результативну передачу. Він також дебютував у збірній Іспанії, провівши два матчі в Лізі націй УЄФА.

До слова, у системі Челсі перебуває Михайло Мудрик, але українець не грає через проблеми з допінгом.

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