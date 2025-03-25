За інформацією AS, талант із Борнмута, Дін Хьойсен, активно привертає увагу топових клубів Європи. Його мрія – грати у футболці Реала, і це не просто бажання, а чітка мета. Хьойсен вже неодноразово заявляв, що саме "вершкові" є його фаворитом, і цей трансфер може стати однією з найбільших подій наступного літа.

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Окрім Реала, інтерес до Хьойсена виявили найсильніші клуби Англії – Челсі, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Проте, прагне переїхати саме до Іспанії. Його тісний зв'язок з цією країною підкріплюється ще й тим, що він нещодавно отримав іспанське громадянство. Тепер перед Реалом стоїть завдання переконати Борнмут відпустити свого захисника, а сама угода може досягнути 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, в цьому сезоні Хьойсен провів за Борнмут 27 матчів в усіх турнірах та відзначився 2 голами.

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