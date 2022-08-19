Офіційний сайт Реала – realmadrid.com – став найбільш популярним у минулому сезоні. Мадридці зібрали в середньому 8,4 мільйона відвідувань на місяць за даними SimilarWeb.

Реал і Барселона – найпопулярніші. Десятка клубів з найбільшою авдиторією в соцмережах

"Вершкові" випередили Ліверпуль і Манчестер Юнайтед та вшосте поспіль очолили рейтинг. 101 мільйон людей зайшли на сайт Реала протягом кампанії-2021/22.

Мадрид веде 9 версій сайту – іспанською, англійською, французькою, німецькою, португальською, японською, китайською, хінді та арабською мовами. Основна аудиторія – 25-34 роки.