Реал має найвідвідуваніший офіційний сайт у футбольному світі
Офіційний сайт Реала – realmadrid.com – став найбільш популярним у минулому сезоні. Мадридці зібрали в середньому 8,4 мільйона відвідувань на місяць за даними SimilarWeb.
Реал і Барселона – найпопулярніші. Десятка клубів з найбільшою авдиторією в соцмережах
"Вершкові" випередили Ліверпуль і Манчестер Юнайтед та вшосте поспіль очолили рейтинг. 101 мільйон людей зайшли на сайт Реала протягом кампанії-2021/22.
Мадрид веде 9 версій сайту – іспанською, англійською, французькою, німецькою, португальською, японською, китайською, хінді та арабською мовами. Основна аудиторія – 25-34 роки.
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