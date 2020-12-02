Реал має 2 кандидатури на випадок відставки Зідана, – Marca
Поразка від донецького Шахтаря (0:2) у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів захитала крісло під керманичем мадридського Реала Зінедіном Зіданом.
П'ять поразок за 15 матчів сезону змусили керівництво "вершкових" задуматися про зміну тренера, стверджує Marca.
Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу
На думку босів Реала, ідеальний кандидат на посаду – екс-коуч Тоттенхема Маурісіо Почеттіно. На Бернабеу настільки вражені рівнем аргентинця і впевнені в його інтересі до роботи, що навіть не розглядають інших топ-претендентів. Його призначення могло відбутися ще в січні 2016-го, але тоді Почеттіно мав контрактні зобов'язання перед "шпорами". Запасний варіант мадридців – головний тренер Кастільї Рауль Гонсалес.
Відставка Зідана, однак, залишається крайнім заходом. Менеджмент Реала наразі не готовий брати відповідальність за звільнення титулованого фахівця, а сам француз не збирається подавати у відставку.
"Коли любиш ганяти лисого": сигнал для Шеви, Шахтар – гордість, Реал – гівняний, а шоковані – майже всі