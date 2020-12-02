П'ять поразок за 15 матчів сезону змусили керівництво "вершкових" задуматися про зміну тренера, стверджує Marca.

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На думку босів Реала, ідеальний кандидат на посаду – екс-коуч Тоттенхема Маурісіо Почеттіно. На Бернабеу настільки вражені рівнем аргентинця і впевнені в його інтересі до роботи, що навіть не розглядають інших топ-претендентів. Його призначення могло відбутися ще в січні 2016-го, але тоді Почеттіно мав контрактні зобов'язання перед "шпорами". Запасний варіант мадридців – головний тренер Кастільї Рауль Гонсалес.

Відставка Зідана, однак, залишається крайнім заходом. Менеджмент Реала наразі не готовий брати відповідальність за звільнення титулованого фахівця, а сам француз не збирається подавати у відставку.

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