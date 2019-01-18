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Реал мав схожу ситуацію, як Барселона з Чумі – обійшлося без покарання

11:52 314 Читать на русском
Реал мав схожу ситуацію, як Барселона з Чумі – обійшлося без покарання
Альваро Техеро (виділений) / Marca

Мадридський Реал вже потрапляв у ситуацію, аналогічну тій, яка зараз склалася в Барселони. Каталонцям загрожує виключення з Кубка Іспанії.

В Іспанії з'явилась інформація про ймовірність виключення Барселони з розіграшу Кубка Короля-2018/19 через участь у першому поєдинку 1/8 фіналу проти Леванте Чумі, який нібито не мав права виходити на поле. Валенсійці вже подали протест, однак Барселона впевнена у своїй правоті та навіть не думає про дискваліфікацію.

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Іспанська преса пригадала схожий випадок, який трапився з мадридським Реалом два роки тому. 30 листопада 2016-го у матчі Кубка Іспанії проти Леонеси за "вершкових" зіграв Альваро Техеро, який перед тим заробив 5-ту жовту картку в матчі за Кастілью.

У день гри з Леонесою Реалу прийшов лист з відстороненими гравцями на наступний поєдинок Кастільї. Там було прізвище Техеро. Зінедін Зідан використав футболіста в кубковому матчі, а потім той відсидів дискваліфікацію за Кастілью. Жодних претензій Реалу тоді не ставили.

Теги
Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Альваро Техеро Альваро Техеро Чумі Чумі
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