Реал Мадрид – Вальядолід: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
22:25 - Читать на русском
Реал Мадрид в рамках 4-го туру Ла Ліги приймає Вальядолід. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
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Матч 4-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Вальядолід розпочався о 22:30 за київським часом. Відеотрансляція проходить на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Реал Мадрид:
Вальядолід:
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