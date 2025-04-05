"Вершкові" могли забити ще на 13 хвилині, але Вінісіус не зумів реалізувати пенальті, який заробив Мбаппе. Мамардашвілі прекрасно парирував удар бразильця.

Реал програв Валенсії, зробивши подарунок Барселоні – Вінісіус не забив пенальті, зіпсований дебют конкурента Луніна

Реал пропустив першим. Діакабі класно замкнув подачу з кутового, вистрибнувши вище за всіх. Муктар міг стати одразу і антигероєм, забивши у свої ворота, але суддя зафіксував офсайд у Мбаппе під час атаки. Спроби мадридців повести у рахунку ні до чого не призвели, а у компенсований час Уго Дуро зумів вирвати перемогу для своєї команди.

Програшем Реала може скористатися Барселона, у якої є нагода збільшити відрив до шести очок від мадридців.