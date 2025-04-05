Сенсаційна поразка мадридців на користь Барселони у відеоогляді матчу Реал – Валенсія – 1:2
Реал програв Валенсії (1:2) у 30-му турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
"Вершкові" могли забити ще на 13 хвилині, але Вінісіус не зумів реалізувати пенальті, який заробив Мбаппе. Мамардашвілі прекрасно парирував удар бразильця.
Реал програв Валенсії, зробивши подарунок Барселоні – Вінісіус не забив пенальті, зіпсований дебют конкурента Луніна
Реал пропустив першим. Діакабі класно замкнув подачу з кутового, вистрибнувши вище за всіх. Муктар міг стати одразу і антигероєм, забивши у свої ворота, але суддя зафіксував офсайд у Мбаппе під час атаки. Спроби мадридців повести у рахунку ні до чого не призвели, а у компенсований час Уго Дуро зумів вирвати перемогу для своєї команди.
Програшем Реала може скористатися Барселона, у якої є нагода збільшити відрив до шести очок від мадридців.