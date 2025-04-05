Реал та Валенсія зіграють у 30 турі Ла Ліги. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу у цій новині на "Футбол 24".

Матч Реал – Валенсія розпочнеться о 17:15 на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Наживо зустріч можна подивитись на каналі Megogo. Головні події гри опише і "Футбол 24" в текстовій трансляції.

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Перед стартом туру Реал посідав другу сходинку у турнірній таблиці з 63 балами, і на три пункти відставав від Барселони. Валенсія розташувалася на 15 місці з 31 очком. "Вершкові" лише двічі втрачали очки на Бернабеу в цьому сезоні. "Кажани" залишаються єдиною командою Ла Ліги, яка досі не перемагала на виїзді.

Лунін перед матчем провів тренування, але лише в останню мить стало відомо, що українець пропустить гру. Свій шанс отримає третій воротар Реала Фран Гонсалес.

Стартовий склад Реала: Фран Гонсалес – Лукас Васкес, Чуамені, Рюдігер, Фран Гарсія – Модріч, Вальверде, Беллінгем – Браїм Діас, Мбаппе, Вінісіус.