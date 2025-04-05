Андрій Лунін не зумів вийти у стартовому складі на гру проти "кажанів", а Тібо Куртуа досі травмований. Карло Анчелотті нічого не залишалося, як поставити в основу Франа Гонсалеса. Іспанець таким чином дебютував за Реал.

Реал хоче продовжити контракт із лідером, якого заманюють клуби з Саудівської Аравії

Зі стартовим свистком мадридці розпочали тиснути на суперника. Вже на 11-й хвилині Мбаппе увірвався у штрафний майданчик Валенсії, впав і суддя призначив пенальті, хоча здавалося, що Кіліан сам зачепився за ногу Тарреги. До позначки підійшов Вінісіус, пробив, але його удар парирував Мамардашвілі.

Сейв голкіпера, певно, додав імпульсу Валенсії, яка побігла в атаку. "Кажани" заробили кутовий, Альмейда навісив, а Діакабі переграв у повітрі Рюдігера й відправив м'яч у ворота.

Буквально через декілька хвилин французький захисник оформив дубль, щоправда, забив він у свої. Діакабі врятував суддя, який помітив офсайд у Мбаппе під час атаки. "Вершкові" продовжили тиснути на суперника, але ніяк не вдавалося забити, а Мамардашвілі вкотре продемонстрував свій клас, здійснивши кілька непоганих сейвів.

По перерві Реал все ж зрівняв рахунок. Вінісіус замкнув навіс з кутового, який виконав Джуд Беллінгем. Мадридці непогано комбінували, роздавали класні передачі, а Мбаппе був зарядженим на те, щоб ще раз засмутити Мамардашвілі. Грузинський воротар був прекрасний, саме його чудова гра раз за разом рятувала "кажанів". Реалу не вистачало то останнього пасу, то точності.

А Валенсія знову знайшла свій шанс. Уго Дуро вийшов на поле у другому таймі, а у компенсований час скористався класною атакою і пасом Рафи Міра, і забив у ворота Франа. У підсумку Реал програв, подарувавши шанс Барселоні збільшити відрив до шести очок.

Циганков не знав такого 2 місяці і програв аутсайдеру – Жирона продовжила жахливу серію