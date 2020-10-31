Рахунок на 40-й хвилині класним ударом відкрив Еден Азар. Бельгієць повернувся у стартовий склад "вершкових" і відзначив цю подію голом. Безгольова серія тривала вражаючі 392 дні. Дубль у свій актив записав Бензема, ще по голу забили Феде Вальверде та Феррейро, який відзначився за Уеску.

Реал розгромив Уеску в Прімері – Азар ефектним голом відсвяткував повернення у старт, Бензема оформив дубль

Завдяки цій перемозі Реал набрав 16 очок та повернув собі одноосібне лідерство. Уеска в нинішньому сезоні ще не перемагала – у команди лише 5 очок та місце у зоні вильоту.