Забив навіть Азар – відео голів та огляд матчу Реал Мадрид – Уеска
22:09 - Читать на русском
Реал розгромив Уеску в рамках 8-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Уеска.
завершено
40’ Еден Азар
45’ Карім Бензема
90’ Карім Бензема
Давід Феррейро 75’
40’ Еден Азар
45’ Карім Бензема
75’ Давід Феррейро
90’ Карім Бензема
Рахунок на 40-й хвилині класним ударом відкрив Еден Азар. Бельгієць повернувся у стартовий склад "вершкових" і відзначив цю подію голом. Безгольова серія тривала вражаючі 392 дні. Дубль у свій актив записав Бензема, ще по голу забили Феде Вальверде та Феррейро, який відзначився за Уеску.
Реал розгромив Уеску в Прімері – Азар ефектним голом відсвяткував повернення у старт, Бензема оформив дубль
Завдяки цій перемозі Реал набрав 16 очок та повернув собі одноосібне лідерство. Уеска в нинішньому сезоні ще не перемагала – у команди лише 5 очок та місце у зоні вильоту.
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