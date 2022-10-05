У перших двох поєдинках групового етапу "гірники" здобули дві перемоги – над РБ Лейпциг (2:0) та Селтіком (2:1). Тепер суперником будуть мадридці, які мають у своєму активі звитягу над шотландцями та нічию з німцями.

Реал Мадрид – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Зустріч розпочнеться о 15:00 за київським часом. Переглянути протистояння української та іспанської команд можна на MEGOGO і сайті УЄФА. Футбол 24 традиційно проводить текстову онлайн-трансляцію.

До сьогодні суперники зустрічались між собою 4 рази: одна перемога у "гірників" і три у "бланкос" (різниця м'ячів: 5-13).

Стартові склади команд:

Шахтар U-19: Твардовський (К) – Булеза, Фарина, Савченко, Чуйко – Роспутько – Пушкарьов, Сігєєв, Лосенко, Ющенко – Погорілий;

Запасні: Барченко, Башмарін, Глущенко, Янович, Цуканов, Сметана, Ломага.

Реал U-19: Пінєйро – Юсі, Серрано, Наверос, Тобіас – П. Перес, Байшаулі, Анхель (К) – Гонсало, Браво, Фортуні;

Запасні: Кетглас, Л. Перес, Акоста, Посуело, Кабрера, Герреро, Хіменес.

Варто зауважити, що проти команди Оскара Ратулутри в складі Реала вийшов гравець Шахтаря Вінісіус Тобіас. Мадридці орендували його до кінця поточного сезону.