Реал Мадрид

Матч, як і онлайн-трансляція Реал – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 19:55. Це буде третя зустріч "гірників" з мадридським грандом в історії. Дві попередні у 2015-му завершились перемогами "бланкос" (4:0 і 4:3). Чемпіони України вирушили на матч з величезними кадровими втратами. Кривцов, Степаненко, Болбат, Коваленко, Матвієнко, Тайсон, Алан Патрік, Мораєс і Коноплянка пропускають дебют в ЛЧ. Не дорахувався кількох серйозних виконавців і Зізу. Серхіо Рамос – найвагоміша втрата у господарів. Азар досі не тренується з командою, Одріосола і Карвахаль вилетіли майже синхронно, Едегор пропустить щонайменше місяць.

Реал – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Зідан вирішив поберегти Бензема на суботнє Ель Класіко проти Барселони – це найбільший сюрприз від французького фахівця. Усі іспанські ЗМІ ставили в основу саме Каріма, а не Йовіча, який наразі лише провалюється. Кроос і Вінісіус – також опинились на лаві. Склад Шахтаря, враховуючи усі втрати, виглядає досить передбачувано. Зокрема, молодий Трубін розпочинає з перших хвилин, Пятов – ще не готовий на сто відсотків.

Склади команд:

Реал: Куртуа – Менді, Мілітао, Варан, Марсело – Модріч, Каземіро, Вальверде – Асенсіо, Йовіч, Родріго

Запасні: Лунін, Начо, Кроос, Лукас Васкес, Іско, Вінісіус, Бензема

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко – Антоніо, Майкон – Тете, Марлос, Соломон – Дентінью

Запасні: Шевченко, Пятов, Мампассі, Вітао, Сіпріано, Судаков, Шостак, В'юнник

