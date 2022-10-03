Донецький Шахтар зустрінеться з мадридським Реалом у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже Футбол 24.

Матч Реал – Шахтар відбудеться у середу, 5 жовтня, о 22:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Команди підходять до поєдинку в статусі лідерів групи. Шахтар розгромив Лейпциг і розписав нічию з Селтіком.

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Реал – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Чинний володар Кубка чемпіонів виступає грандіозним фаворитом проти українізованого Шахтаря. Фахівці William Hill на перемогу Мадрида виставили мізерний коефіцієнт 1.15, а на Донецьк дають космічні 17. Нічия оцінена в 7.5.

Авторитетна контора Bwin трішки більше вірить у Шахтар – 13.5. Успіх Реала презентований коефіцієнтом 1.19, а нічия – 7.5. Все ж "гірники" показали, що здатні на сюрпризи в Мадриді, обігравши Реал два роки тому ослабленим через коронавірус складом.

За 4 попередні зустрічі Шахтар і Реал забили 15 голів, тому прийдешній матч очікується дуже результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.38, а на відповідний тотал менше – за 2.85.

Реал має кадрові проблеми. Участь лідерів Модріча та Куртуа під питанням, а Бензема щойно повернувся після травми. Втім, букмекери вважають, що Мадрид зможе здобути суху перемогу. Найбільш ймовірний рахунок – 2:0.

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