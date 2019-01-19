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Реал – Севілья – 2:0 – відео голів та огляд матчу

22:01 111 Читать на русском
Реал – Севілья – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Реал – Севілья – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Реал вдома переміг Севілью у 20-му турі Ла Ліги (2:0). Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу Реал – Севілья.

Іспанія. Прімера 2018/19, 20-й тур

Реал – Севілья – 2:0

Голи: Каземіро, 78, Модріч, 90+2

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Реал не без проблем здолав Севілью у 20 турі Ла Ліги. "Вершкові" відкрили рахунок лише на 78-ій хвилині матчу, а вже у додатковий час Модріч зробив рахунок 2:0.

Після цього поєдинку Реал посідає третє місце у чемпіонаті Іспанії, маючи в активі 36 очок, та на три пункти випереджаючи Севілью, яка йде четвертою.

Іспанія20 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Севілья: Субота 19 січня 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
2 : 0
Севілья
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Відеоновини Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Севілья Севілья Реал Мадрид - Севілья
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