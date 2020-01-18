Реал – Севілья: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

Реал приймає Севілью в матчі 20-го туру Ла Ліги. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Реал – Севілья стартує о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу доступна на телеканалі Футбол 2. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади команд:
Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Марсело, Кроос, Модріч, Каземіро, Лукас Васкес, Йовіч, Родріго
Запасні: Ареоля, Начо, Бензема, Браїм Діас, Іско, Менді, Вінісіус
Севілья: Вацлік, Навас, Кунде, Карлос, Регілон, Фернандо, Гудель, Банега, Мунір, Де Йонг, Васкес
Запасні: Буну, Каррісо, Ескудеро, Олівер, Роні Лопеш, Ноліто, Ен-Несері