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Реал – Севілья: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги

16:55 276 Читать на русском
Реал – Севілья: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
Реал – Севілья: стартові склади та онлайн-трансляція матчу

Реал приймає Севілью в матчі 20-го туру Ла Ліги. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

57’ Каземіро
69’ Каземіро
 
Люк де Йонг 64’
57’ Каземіро
64’ Люк де Йонг
69’ Каземіро

Поєдинок Реал – Севілья стартує о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу доступна на телеканалі Футбол 2. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади команд:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Марсело, Кроос, Модріч, Каземіро, Лукас Васкес, Йовіч, Родріго

Запасні: Ареоля, Начо, Бензема, Браїм Діас, Іско, Менді, Вінісіус

Севілья: Вацлік, Навас, Кунде, Карлос, Регілон, Фернандо, Гудель, Банега, Мунір, Де Йонг, Васкес

Запасні: Буну, Каррісо, Ескудеро, Олівер, Роні Лопеш, Ноліто, Ен-Несері

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Реал Мадрид - Севілья Реал Мадрид Реал Мадрид Севілья Севілья Іспанія
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