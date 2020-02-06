Реал – Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція матчу Кубка Іспанії

Реал Мадрид приймає Реал Сосьєдад в рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок Реал Мадрид – Реал Сосьєдад стартує о 20:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади:
Реал Мадрид: Ареоля, Мілітао, Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Вальверде, Браїм Діас, Хамес, Вінісіус, Бензема
Реал Сосьєдад: Рімеро, Субельдія, Елустондо, Меріно, Оярсабаль, Янузай, Горосабель, Ісак, Монреаль, Едегор, Ле Норман