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Реал – Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція матчу Кубка Іспанії

19:55 746 Читать на русском
Реал – Реал Сосьєдад: онлайн-трансляція матчу Кубка Іспанії
Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Кубка Іспанії

Реал Мадрид приймає Реал Сосьєдад в рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

 

Поєдинок Реал Мадрид – Реал Сосьєдад стартує о 20:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

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Стартові склади:

Реал Мадрид: Ареоля, Мілітао, Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Вальверде, Браїм Діас, Хамес, Вінісіус, Бензема

Реал Сосьєдад: Рімеро, Субельдія, Елустондо, Меріно, Оярсабаль, Янузай, Горосабель, Ісак, Монреаль, Едегор, Ле Норман

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2019/20 Реал Мадрид - Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
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