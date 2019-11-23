Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: стартові склади на матч Ла Ліги

В рамках матчу 14-го туру чемпіонату Іспанії мадридський Реал приймає Реал Сосьєдад. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 14-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Реал Сосьєдад розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менді – Модріч, Каземіро, Вальверде – Родріго, Бензема, Азар
Запасні: Ареола, Мілітао, Марсело, Іско, Кроос, Йовіч, Бейл
Реал Сосьєдад: Реміро – Сальдуа, Елустондо, Льоренте, Монреаль – Едегор, Субельдіа, Меріно – Порту, Вілліан Хосе, Оярсабаль
Запасні: Мойя, Муньйос, Ле Норман, Сурутуса, Янузай, Гевара, Ісак
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