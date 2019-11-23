toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ ОЛЕКСАНДРІЯ - ЗОРЯ ВЕСТ ХЕМ - ТОТТЕНХЕМ

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: стартові склади на матч Ла Ліги

21:20 155 Читать на русском
Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: стартові склади на матч Ла Ліги
Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: стартові склади на матч Ла Ліги

В рамках матчу 14-го туру чемпіонату Іспанії мадридський Реал приймає Реал Сосьєдад. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 14-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Реал Сосьєдад розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Лукас Васкес курйозним чином зазнав чергової травми

Стартові склади

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менді – Модріч, Каземіро, Вальверде – Родріго, Бензема, Азар

Запасні: Ареола, Мілітао, Марсело, Іско, Кроос, Йовіч, Бейл

Реал Сосьєдад: Реміро – Сальдуа, Елустондо, Льоренте, Монреаль – Едегор, Субельдіа, Меріно – Порту, Вілліан Хосе, Оярсабаль

Запасні: Мойя, Муньйос, Ле Норман, Сурутуса, Янузай, Гевара, Ісак

"Нешанобливий, нерозумний, невдячний": Marca жорстко відповіла на тролінг Бейла, а фанати винесли йому вирок

blog_ava
Олександрія без Шарана перемогла Зорю і впритул наблизилась до другого місця
15:55
8924
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
11
хв
Динамо
17:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук