Реал Мадрид – ПСЖ: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Мадридський Реал планує взяти реванш у французького Парі Сен-Жермен за виїзну поразку в рамках групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – ПСЖ відбудеться 26 листопада на Сантьяго Бернабеу. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Реал Мадрид – ПСЖ: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Із невеликою перевагою фаворитом дуелі вважаються мадридці. Фахівці букмекерської контори Marathon Bet на перемогу Реала приймають ставки з коефіцієнтом 2,40. Натомість на імовірний успіх парижан можна поставити з балом 2,90. Тим часом коефіцієнт на нічию складає пристойні 3,78.

Якщо ризикнути поставити на конкретний рахунок, то привабливо виглядає ставка на результативну нічию. Якщо поставити на підсумкові 1:1, то виграш збільшиться у 7,50 разів. Такий результат, до речі, слідом за Парі Сен-Жермен фактично виведе в 1/8 фіналу ЛЧ і мадридський Реал.

До слова, в 1-му турі групового етапу ПСЖ впевнено розгромив підопічних Зінедіна Зідана (3:0) завдяки дублю Анхеля Ді Марії та голу Томи Меньє.

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