Реал розгромив Осасуну у 13-му турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "вершкових". У другому таймі український голкіпер віддав результативну передачу на Вінісіуса.

Лунін асистом допоміг Вінісіусу оформити хет-трик – українець повторив 30-річний подвиг, жахіття Мілітао і 4:0 від Реала

Реал у підсумку виграв 4:0. Бразильський вінгер оформив хет-трик, ще один гол записав у свій актив Беллінгем. До слова, Джуд забив вперше в цьому сезоні. Однак, розгромна перемога не обійшлася без ложки дьогтю. Родріго, Лукас Васкес та Мілітао отримали травми.

Наразі Реал перебуває на другому місці з 27 очками і відстає від Барселони на шість пунктів. Осасуна розташувалася на п'ятій сходинці з 21 балом.