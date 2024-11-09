Реал приймає Осасуну в рамках 13-го туру Ла Ліги. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлай-трансляція Реал – Осасуна на "Футбол 24", стартує о 15:00. Зустріч у прямому етері можна переглянути на MEGOGO за наявності відповідної підписки. Андрій Лунін зіграє у третьому матчі поспіль, адже Тібо Куртуа повернеться після міжнародної паузи. "Бланкос" спробують реабілітуватись за принизливі домашні поразки від Барси (0:4) та Мілана (1:3). Карло Анчелотті у порівнянні з матчем проти Мілана виставив трьох нових гравців (Фран, Камавінга, Родріго) і повернувся до 4-3-3.

Анчелотті провів прес-конференцію після 1:7 від Барси та Мілана – стан Реала, проблеми Беллінгема і трансфери

Проте, Осасуна не буде легкою здобиччю. Команда Вісенте Морено перебуває на 5-й сходинці, здобувши дві перемоги поспіль. Успіхи памплонців були б неможливі без хорватського центрфорварда Анте Будіміра – третього найкращого снайпера Ла Ліги (6 голів).

Склади команд:

Реал: Лунін, Лукас Васкес, Мілітао, Рюдігер, Фран Гарсія, Вальверде, Беллінгем, Камавінга, Родріго, Вінісіус, Мбаппе

Осасуна: Еррера, Бретонес, Боймо, Катена, Аресо, Торро, Монкайола, Аймар Орос, Рубен Пенья, Браян Сарагоса, Будимір