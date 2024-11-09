Лунін асистом допоміг Вінісіусу оформити хет-трик – українець повторив 30-річний подвиг, жахіття Мілітао, 4:0 від Реала
Реал впевнено розібрався з Осасуною (4:0) у 13-му турі Ла Ліги. Звіт матчу читайте на "Футбол 24".
Реал перебував під шаленим тиском після двох ганебних поразок від Барселони (0:4) та Мілана (1:3). У мадридській пресі навіть з'явилися чутки про ультиматум для Анчелотті, якому не вдається інтегрувати Мбаппе і виправити негативну динаміку. Лунін був чи не єдиним, хто уникав критики ЗМІ. Наш кіпер отримав ще один шанс через пошкодження Тібо Куртуа. Стартовий склад "бланкос" прогнозовано змінився у порівнянні з ЛЧ. Анчелотті повернувся до 4-3-3, залишивши на лаві запасних Менді і Модріча.
Реал – Осасуна: онлайн-трансляція матчу – Лунін проти третього снайпера Ла Ліги, мініреволюція Анчелотті
Осасуна, одна з сенсацій сезону, приїхала на Бернабеу після двох перемог поспіль над міцним Сосьєдадом і кризовим Вальядолідом. Лідери наварців – Орос, Сарагоса і Будімір – перебували у прекрасній формі. Хорватський центрфорвард, до слова, з 6-ма голами випереджав Мбаппе (5) у списку найкращих снайперів ліги. Тобто, ніхто не передбачав легкої прогулянки "бланкос". А ще один провальний матч міг остаточно підірвати довіру Флорентіно до Анчелотті. Та цього не сталося.
Господарі одразу побігли вперед. Вінісіус стріляв над поперечкою з середньої дистанції, Родріго небезпечно котив вздовж воротарського, Мбаппе не зміг акцентовано пробити після дальньої передачі Рюдігера. Згодом вже Еррері довелося рятувати. Родріго після хитрого розіграшу стандарту смачно приклався метрів з 25-и. Бразильцеві, який щойно повернувся після травми, знадобилась рання заміна через повторне ушкодження. Несподіваний шанс отримав Браїм.
На цьому проблеми Реала не завершились. Мілітао у боротьбі з суперником травмував коліно, покинувши поле на ношах. До 30-ї хвилини Бернабеу пережив справжній шок. Васкес теж звернувся до медиків, проте зумів продовжити гру. Попри усі втрати "бланкос" безперервно тиснули і заслужено відкрили рахунок. Вінісіус, уникнувши офсайду, хитнув Катену і потужно вистрелив у ближній. Асистував бразильцеві Джуд.
Ще до перерви Мадрид подвоїв перевагу. Молодий кантерано Рауль Асенсіо, який замінив Мілітао, лонгболом з власної половини поля вивів Беллінгема на побачення з Еррерою, а британець елегантно перекинув кіпера – 2:0. Це дебютний гол Джуда у поточному сезоні.
Лунін лічені рази торкався м'яча у першому таймі, залишившись без роботи. Щоправда, українець знову продемонстрував відмінну гру ногами. Майже усі його передачі, зокрема, одна дальня, були точними.
Васкес не повернувся з роздягальні. За стартові 45 хвилин мадридці втратили аж трьох гравців. Кількість травмованих у лазареті стрімко зросла до семи. На полі з'явився Модріч, Вальверде перемістився на правий фланг захисту. У дебюті другого тайму Вінісіус ледь не оформив дубль, отримавши пас від Мбаппе. До слова, свій забитий м'яч бразилець присвятив Карлетто, довівши, що команда підтримує тренера.
Фантастика! На 63-й хвилині Лунін асистував Вінісіусу. Забравши м'яч на кутовому Осасуни Андрій миттєво запустив у прорив партнера, який обіграв Ерреру і закотив у порожні.
Лунін віддав асист на Вінісіуса в Ла Лізі – відео результативної передачі голкіпера Реала
Беллінгем ледь не задушив українця в обіймах. Інші гравці Реала теж побігли вітати нашого кіпера.
Лунін став першим воротарем Реала з 5 грудня 1993 року, який відзначився асистом у Ла Лізі! У далекому минулому схожий фокус повторив легендарний Пако Буйо, який віддав результативну передачу на Саморано.
Тим часом Вінісіус оформив хет-трик після жахливої помилки Буйомо у власному штрафному. До бразильця три м'ячі у одному матчі за Реал забивав Карім Бензема. Прекрасна реакція "бланкос" на попередні невдачі. І чудовий Лунін, навіть попри відсутність сейвів. А ще жахлива Осасуна, яка повністю розчарувала з дискваліфікованим Вісенте Морено на трибуні. Наварцям нічого не дозволили на Бернабеу – 4:0.
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