Реал перебував під шаленим тиском після двох ганебних поразок від Барселони (0:4) та Мілана (1:3). У мадридській пресі навіть з'явилися чутки про ультиматум для Анчелотті, якому не вдається інтегрувати Мбаппе і виправити негативну динаміку. Лунін був чи не єдиним, хто уникав критики ЗМІ. Наш кіпер отримав ще один шанс через пошкодження Тібо Куртуа. Стартовий склад "бланкос" прогнозовано змінився у порівнянні з ЛЧ. Анчелотті повернувся до 4-3-3, залишивши на лаві запасних Менді і Модріча.

Реал – Осасуна: онлайн-трансляція матчу – Лунін проти третього снайпера Ла Ліги, мініреволюція Анчелотті

Осасуна, одна з сенсацій сезону, приїхала на Бернабеу після двох перемог поспіль над міцним Сосьєдадом і кризовим Вальядолідом. Лідери наварців – Орос, Сарагоса і Будімір – перебували у прекрасній формі. Хорватський центрфорвард, до слова, з 6-ма голами випереджав Мбаппе (5) у списку найкращих снайперів ліги. Тобто, ніхто не передбачав легкої прогулянки "бланкос". А ще один провальний матч міг остаточно підірвати довіру Флорентіно до Анчелотті. Та цього не сталося.

Господарі одразу побігли вперед. Вінісіус стріляв над поперечкою з середньої дистанції, Родріго небезпечно котив вздовж воротарського, Мбаппе не зміг акцентовано пробити після дальньої передачі Рюдігера. Згодом вже Еррері довелося рятувати. Родріго після хитрого розіграшу стандарту смачно приклався метрів з 25-и. Бразильцеві, який щойно повернувся після травми, знадобилась рання заміна через повторне ушкодження. Несподіваний шанс отримав Браїм.

На цьому проблеми Реала не завершились. Мілітао у боротьбі з суперником травмував коліно, покинувши поле на ношах. До 30-ї хвилини Бернабеу пережив справжній шок. Васкес теж звернувся до медиків, проте зумів продовжити гру. Попри усі втрати "бланкос" безперервно тиснули і заслужено відкрили рахунок. Вінісіус, уникнувши офсайду, хитнув Катену і потужно вистрелив у ближній. Асистував бразильцеві Джуд.

Ay la rodilla derecha de Militao. Lucas Vázquez se tapa la cara...



Entra Asencio, que debuta en el primer equipo



#RealMadridOsasuna #LaLiga pic.twitter.com/tvqY0RVofI — MARCA (@marca) November 9, 2024

Ще до перерви Мадрид подвоїв перевагу. Молодий кантерано Рауль Асенсіо, який замінив Мілітао, лонгболом з власної половини поля вивів Беллінгема на побачення з Еррерою, а британець елегантно перекинув кіпера – 2:0. Це дебютний гол Джуда у поточному сезоні.

Лунін лічені рази торкався м'яча у першому таймі, залишившись без роботи. Щоправда, українець знову продемонстрував відмінну гру ногами. Майже усі його передачі, зокрема, одна дальня, були точними.

Васкес не повернувся з роздягальні. За стартові 45 хвилин мадридці втратили аж трьох гравців. Кількість травмованих у лазареті стрімко зросла до семи. На полі з'явився Модріч, Вальверде перемістився на правий фланг захисту. У дебюті другого тайму Вінісіус ледь не оформив дубль, отримавши пас від Мбаппе. До слова, свій забитий м'яч бразилець присвятив Карлетто, довівши, що команда підтримує тренера.

️? Vinicius Jr went to celebrate his goal with Carlo Ancelotti after the recent criticism. pic.twitter.com/Ci86HEoC3O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2024

Фантастика! На 63-й хвилині Лунін асистував Вінісіусу. Забравши м'яч на кутовому Осасуни Андрій миттєво запустив у прорив партнера, який обіграв Ерреру і закотив у порожні.

Лунін віддав асист на Вінісіуса в Ла Лізі – відео результативної передачі голкіпера Реала

Беллінгем ледь не задушив українця в обіймах. Інші гравці Реала теж побігли вітати нашого кіпера.

Los jugadores celebrando con Lunin pic.twitter.com/gDD16j7r2P — Paola Castillo (@PaoCasttillo) November 9, 2024

Лунін став першим воротарем Реала з 5 грудня 1993 року, який відзначився асистом у Ла Лізі! У далекому минулому схожий фокус повторив легендарний Пако Буйо, який віддав результативну передачу на Саморано.

RMA 4-0 OSA (Vinicius 61' y 69')



Lunin (en el 3-0) se ha convertido en el primer portero del Real Madrid en dar una asistencia en un partido de La Liga desde el 5 de diciembre de 1993 (asistencia de Buyo a Zamorano contra el Athletic). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 9, 2024

Тим часом Вінісіус оформив хет-трик після жахливої помилки Буйомо у власному штрафному. До бразильця три м'ячі у одному матчі за Реал забивав Карім Бензема. Прекрасна реакція "бланкос" на попередні невдачі. І чудовий Лунін, навіть попри відсутність сейвів. А ще жахлива Осасуна, яка повністю розчарувала з дискваліфікованим Вісенте Морено на трибуні. Наварцям нічого не дозволили на Бернабеу – 4:0.

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