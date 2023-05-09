Реал Мадрид – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Лунін в заявці
21:55 - Читать на русском
Реал Мадрид в рамках першого півфінального поєдинку Ліги чемпіонів 2022/23 приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між мадридським Реалом і Манчестер Сіті проходить на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24", телетрансляція доступна на MEGOGO.
Реал Мадрид – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Андрій Лунін розпочне поєдинок на лаві запасних.
Стартові склади
Реал Мадрид:
Манчестер Сіті:
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