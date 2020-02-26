Реал Мадрид – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Реал Мадрид в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Перший матч 1/8 фіналу ЛІги чемпіонів УЄФА Реал Мадрид – Манчестер Сіті розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Бензема, Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско, Ф. Менді, Вінісіус

Запасні: Ареола, Мілітао, Кроос, Бейл, Марсело, Лукас, Йовіч

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Ляпорт, Б. Менді, Родріго, Гюндоган, Марез, де Брюйне, Б. Сілва, Жезус

Запасні: Браво, Стерлінг, Агуеро, Сілва, Фернандінью, Канселу, Фоден.

How we line-up at the Bernabeu!



Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus



Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden



#ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw — Manchester City (@ManCity) February 26, 2020

Реал – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів