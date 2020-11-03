Реал Мадрид – Інтер: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:55 - Читать на русском
Реал Мадрид в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА приймає Інтер. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
11' live
Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Реал Мадрид – Інтер розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Конте: Я був близький до тренерського крісла Реала
Стартові склади
Реал Мадрид:
Інтер:
Реал та Інтер у гонитві за Шахтарем, Ребров складає іспит Ювентусу, шанс для лідерів збірної України – вершки 3 туру ЛЧ
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