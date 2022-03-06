Реал Мадрид і Реал Сосьєдад підтримали Україну
10:58 - Читать на русском
Футбольна спільнота продовжує домонструвати своє ставлення до нападу російського окупанта на наші землі.
завершено
43’ Лука Модріч
75’ Карім Бензема
79’ Марко Асенсіо
Мікель Оярсабаль 10’
10’ Мікель Оярсабаль
43’ Лука Модріч
75’ Карім Бензема
79’ Марко Асенсіо
Напередодні у поєдинку 27-го туру чемпіонату Іспанії мадридський Реал впевнено здолав тезок з Сосьєдада з рахунком 4:1. Перед матчем два клуби провели акцію на підтримку України.
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Гравці обох команд вийшли на поле у футболках з написом "Всі з Україною", а також зробили спільне фото з українським прапором.
Нагадаємо, за "вершкових" виступає український голкіпер Андрій Лунін.
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