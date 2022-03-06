Футбольна спільнота продовжує домонструвати своє ставлення до нападу російського окупанта на наші землі.

Напередодні у поєдинку 27-го туру чемпіонату Іспанії мадридський Реал впевнено здолав тезок з Сосьєдада з рахунком 4:1. Перед матчем два клуби провели акцію на підтримку України.

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Гравці обох команд вийшли на поле у футболках з написом "Всі з Україною", а також зробили спільне фото з українським прапором.

Нагадаємо, за "вершкових" виступає український голкіпер Андрій Лунін.

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