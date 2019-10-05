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Дебютний гол Азара та шедевр Модріча у відеоогляді матчу Реал – Гранада – 4:2

20:53 524 Читать на русском
Дебютний гол Азара та шедевр Модріча у відеоогляді матчу Реал – Гранада – 4:2
Реал – Гранада – відео голів та огляд матчу / ФК Реал Мадрид

Реал переміг Гранаду в матчі 8 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

2’ Карім Бензема
45+2’ Еден Азар
61’ Лука Модріч
90+2’ Хамес Родрігес
 
Дарвін Мачіс 69’
Домінгуш Дуарте 77’
2’ Карім Бензема
45+2’ Еден Азар
61’ Лука Модріч
69’ Дарвін Мачіс
77’ Домінгуш Дуарте
90+2’ Хамес Родрігес

Мадридський Реал у матчі 8 туру Ла Ліги вдома приймав Гранаду. Вже на 2-й хвилині зустрічі Карім Бензема відкрив рахунок, замкнувши простріл Гарета Бейла. На 45+2 Федеріко Вальверде не виключився з боротьби за м'яч та віддав асист на Едена Азара, а бельгієць перекинув голкіпера гостей і забив свій перший гол за Реал в офіційних матчах.

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По перерві бельгієць асистував на Луку Модріча, який забив фантастичний третій гол, пробивши у дев'ятку воріт з-за меж штрафного. Але невдовзі Альфонс Ареола привіз пенальті у власні ворота, який не зміг відбити, а ще пізніше Варан не втримав Дуарте, і той переправив м'яч у сітку воріт "вершкових". Проте, у компенсований арбітром час Хамес Родрігес зняв усі питання щодо переможця.

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Відеоновини Іспанія Реал Мадрид - Гранада Реал Мадрид Реал Мадрид Гранада Гранада
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