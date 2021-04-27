Реал приймає Челсі в рамках першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Реал – Челсі стартував о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі "Футбол 1". Онлайн гру можна переглянути на платформах MEGOGO та oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Реал Мадрид – Челсі: анонс півфіналу Ліги чемпіонів

Перша зустріч Реала та Челсі в історії Ліги чемпіонів. У Мадрида більше кадрових проблем, однак ця команда Зінедіна Зідана вже не раз успішно виступала у вирішальних стадіях ЛЧ. Навіть у цьому сезоні "вершкові" здивували впевненим проходом Аталанти та Ліверпуля.

Шлях Челсі до півфіналу видався легшим (Атлетіко та Порту), але успіхи вражають не менше. Томас Тухель очолив команду лише три місяці тому та встиг побудувати в Лондоні міцний оборонний фундамент (76% матчів без пропущених м'ячів).

Стартові склади команд

Реал: Куртуа – Мілітао, Варан, Начо – Карвахаль, Модріч, Каземіро, Кроос, Марсело – Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Альтубе, Азар, Асенсіо, Одріосола, Іско, Діас, Родріго, Аррібас, Бланко, Гутієррес.

Челсі: Менді – Крістенсен, Сілва, Рюдігер – Аспілікуета, Жоржінью, Канте, Чілвел – Маунт, Пулішіч – Вернер.

Запасні: Кепа, Кабальєро, Алонсо, Зума, Жиру, Джеймс, Гілмор, Хадсон-Одой, Хаверц, Зієш, Абрахам, Емерсон.

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