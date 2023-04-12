Мудрик і Лунін у заявці на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція поєдинку Реал – Челсі
12 квітня 21:50 - Читать на русском
Реал Мадрид в рамках чвертьфінального поєдинку ЛЧ приймає Челсі. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
21’ Карім Бензема
74’ Марко Асенсіо
Бен Чілвел 59’
21’ Карім Бензема
59’ Бен Чілвел
74’ Марко Асенсіо
Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між мадридським Реалом і лондонським Челсі пройде на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Андрій Лунін та Михайло Мудрик залишились у запасі.
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Стартові склади
Реал Мадрид:
Челсі:
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