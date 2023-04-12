Реал Мадрид в рамках чвертьфінального поєдинку ЛЧ приймає Челсі. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 між мадридським Реалом і лондонським Челсі пройде на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Андрій Лунін та Михайло Мудрик залишились у запасі.

Мудрик отримав тривожний сигнал від Лемпарда – тренер відкрито розхвалює конкурента

Стартові склади

Реал Мадрид:

Челсі:

Реал Мадрид – Челсі: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів