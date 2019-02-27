Реал Мадрид – Барселона: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії

Реал Мадрид приймає Барселону на "Сантьяго Бернабеу" в рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Іспанії. Склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині.

Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії Реал Мадрид – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проводить "Футбол 24".

Перший поєдинок на "Камп Ноу" завершився бойовою нічиєю (1:1) – на гол Лукаса Васкеса, забитий на початку першого тайму, ударом у порожні ворота відповів Малком.

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Стартові склади:

Реал Мадрид: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Регілон – Каземіро, Модріч, Кроос – Васкес, Бензема, Вінісіус

Запасні: Куртуа, Начо, Бейл, Марсело, Вальверде, Асенсіо, Себальйос

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Роберто, Бускетс, Ракітіч – Мессі, Суарес, Демебеле

Запасні: Сілессен, Артур, Аленья, Відаль, Коутінью, Малком, Умтіті

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