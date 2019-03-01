Реал – Барселона: прогноз на Ель Класіко

Барселона та Реал Мадрид зустрінуться в матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Реал – Барселона відбудеться 2 березня в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок гри о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Календар іспанських турнірів дарує нам друге Ель Класіко за 3 дні. У середу Барселона в нелогічному матчі розгромила Реал на виїзді та вийшла у фінал Кубка Короля. У суботу каталонці знову завітають на Сантьяго Бернабеу та спробують забезпечити собі максимально комфортні умови в чемпіонаті.

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Реал – Барселона, прогноз букмекерів на матч Прімери:

У попередньому очному поєдинку, попри жахливий підсумковий рахунок, Реал виглядав непогано. Однак букмекери все одно не вірять у команду Сантьяго Соларі в наступній грі – Барселона вдруге поспіль підходить фаворитом до виїзного Класіко. Коефіцієнти майже ідентичні тим, які були перед кубковим протистоянням.

Авторитетна контора William Hill на перемогу каталонців пропонує поставити за 2.45, на успіх Мадрида – за 2.7, а на нічию – в 3.7. Фахівці Bwin солідарні з колегами в запропонованих коефіцієнтах. Виграш Барселони оцінюється в 2.4, тоді як звитяга Реала – в 2.7, а нічия – в 3.75.

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Матч очікується результативним, що логічно – 4 з останніх 5 Класіко подарували не менше 3 голів. На стандартний тотал більше 2,5 можна поставити з коефіцієнтом 1.5, а на відповідний тотал менше дають 2.45.

Найкращий шанс відзначитися має Ліонель Мессі – 1.7. Аргентинця суперники "закрили" в середу, і дублем відзначився Луїс Суарес. В активі форварда вже 5 голів у трьох Класіко цього сезону. На черговий гол уругвайця можна поставити за 2.15. У складі Реала фахівці найбільше очікують забитих м'ячів від Каріма Бензема – коефіцієнт 2.1.

Нагадаємо, що Барселона лідирує у Прімері з гандикапом, який ніколи не відігравали: 7 очок перед Атлетіко, 9 пунктів перед Реалом. Перемога над "вершковими" збільшить розрив між двома грандами до 12 залікових балів – останні надії "королівського клубу" на чемпіонство розіб'ються.

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