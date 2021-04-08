Реал приймає Барселону в рамках 30-го туру Ла Ліги. Де дивитися матч Реал Мадрид – Барселона онлайн і на якому каналі, читайте на "Футбол 24".

Матч Реал – Барселона відбудеться у суботу, 10 квітня, у столиці Іспанії. Початок гри 30-го туру Прімери – о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. За всю історію команди провели між собою 245 матчів. Мадридці виграли 97 зустрічей, а "синьо-гранатові" – 96. Ще 52 рази переможця з'ясувати не вдалося.

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На території України центральний поєдинок чемпіонату Іспанії наживо транслюватиме онлайн-платформа MEGOGO. Дивитися матч Реал – Барселона можна за наявності відповідної підписки.

Нагадаємо, Барселона розташувалася на другому місце з одним очком відставання від лідера, а Реал наразі третій, маючи ще на два пункти менше. Віру в силу Мадрида також похитнули втрати, адже Ель Класіко пропустять Серхіо Рамос, Еден Азар, Дані Карвахаль та Рафаель Варан. Каталонці теж не можуть розраховувати на кількох виконавців. Зокрема, Жерара Піке, Ансу Фаті та Філіппе Коутінью.

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