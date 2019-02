Реал – Барселона: анонс матчу-відповіді півфіналу Кубка Іспанії

Мадридський Реал приймає Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Анонс гри читайте на "Футбол 24".

Реал – Барселона

Середа, 17 лютого. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Арбітр: Алехандро Хосе Ернандес Ернандес

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Перед вирішальним Ель Класіко на Сантьяго Бернабеу, яке визначить першого фіналіста Кубка Іспанії-2019, команда Соларі володіє перевагою виїзного м'яча. Перша зустріч непримиренних суперників у столиці Каталонії завершилась нічиєю 1:1. Зараз цей результат дозволяє "бланкос" діяти другим номером та шукати можливості засмутити каталонців у своїй стихії – на швидких контратаках. Натомість Барселона змушена забивати, іншого виходу, щоб пройти далі, у підопічних Вальверде просто немає.

Герої та лузери Ель Класіко: Коутінью пора в Лондон, на Марсело чекають в Турині, реінкарнація Хаві та перемога Соларі

Реал після хорошого футболу на Камп Ноу, коли Соларі тактично переграв Вальверде, провів декілька неоднозначних поєдинків. Спочатку чемпіони світу доволі переконливо перемогли Атлетіко в мадридському дербі (3:1), а потім знову продемонстрували симптоми осінньої хвороби. "Бланкос" лише завдяки неймовірному фарту здолали Аякс та Леванте (у обох випадках – 2:1), а також зазнали сенсаційної домашньої поразки від Жирони (1:2). Крім цього, після вистражданої перемоги на Сьюдад де Валенсія королівський клуб опинився в епіцентрі суддівського скандалу. Реал здобув три очки лише завдяки дивному рішенню арбітра, який, надихнувшись акторською грою Каземіро, вигадав сюрреалістичний пенальті у ворота "жаб". Цей епізод декілька днів перебував на вустах іспанських ЗМІ, а "бланкос" доводилось публічно спростовувати прихильність з боку феміди.

