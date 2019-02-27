Реал – Барселона: анонс матчу-відповіді півфіналу Кубка Іспанії

Мадридський Реал приймає Барселону на Сантьяго Бернабеу в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Анонс гри читайте на "Футбол 24".

Реал – Барселона

Середа, 17 лютого. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Арбітр: Алехандро Хосе Ернандес Ернандес

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Перед вирішальним Ель Класіко на Сантьяго Бернабеу, яке визначить першого фіналіста Кубка Іспанії-2019, команда Соларі володіє перевагою виїзного м'яча. Перша зустріч непримиренних суперників у столиці Каталонії завершилась нічиєю 1:1. Зараз цей результат дозволяє "бланкос" діяти другим номером та шукати можливості засмутити каталонців у своїй стихії – на швидких контратаках. Натомість Барселона змушена забивати, іншого виходу, щоб пройти далі, у підопічних Вальверде просто немає.

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Реал після хорошого футболу на Камп Ноу, коли Соларі тактично переграв Вальверде, провів декілька неоднозначних поєдинків. Спочатку чемпіони світу доволі переконливо перемогли Атлетіко в мадридському дербі (3:1), а потім знову продемонстрували симптоми осінньої хвороби. "Бланкос" лише завдяки неймовірному фарту здолали Аякс та Леванте (у обох випадках – 2:1), а також зазнали сенсаційної домашньої поразки від Жирони (1:2). Крім цього, після вистражданої перемоги на Сьюдад де Валенсія королівський клуб опинився в епіцентрі суддівського скандалу. Реал здобув три очки лише завдяки дивному рішенню арбітра, який, надихнувшись акторською грою Каземіро, вигадав сюрреалістичний пенальті у ворота "жаб". Цей епізод декілька днів перебував на вустах іспанських ЗМІ, а "бланкос" доводилось публічно спростовувати прихильність з боку феміди.

Casemiro should be given a #Oscars for this dive that won Real Madrid a penalty. pic.twitter.com/ngLWxVRs4D — Hakuna Matata (@Matoke_) 24 лютого 2019 р.

Барселона з моменту останнього Класіко також демонструвала футбольні гойдалки. Підопічні Вальверде не зуміли обіграти Атлетік (1:1), взяли важкі три очки у матчі проти Вальядоліда (1:0), розписали нульову нічию з Ліоном та здобули драматичну гостьову перемогу над Севільєю (4:2). Двічі поступаючись по ходу матчу на Рамон Санчес Пісхуан, "блаугранас" вийшли сухими з води лише завдяки генію Лео Мессі, який оформив фантастичний хет-трик. Саме зіркового аргентинця найбільше побоюються у Мадриді після його андалусійського перфомансу. Столичне видання Marca, зокрема, порівняло Сантьяго Бернабеу з домашнім садком п'ятиразового володаря "Золотого м'яча", який завжди грає тут з особливим натхненням.

На полі принципового суперника Мессі наколотив 15 голів у 19-ти матчах, тож зовсім не дивно, що саме з аргентинцем фанати Барселони пов'язують усі свої сподівання перед черговим Класіко. Ба більше, жоден інший фуболіст у топ-5 лігах Європи не забиває зараз більше, ніж Лео – 33 голи у всіх турнірах.

Lionel Messi no Santiago Bernabéu:



• 19 jogos

• 15 gols

• 6 assistências pic.twitter.com/fxSxRjXsIC — Mundo da Bola (@InfosFuteboI) 26 лютого 2019 р.

Кадри

Ернесто Вальверде очікує на допомогу Артура та Яспера Сіллессена, які близько трьох тижнів перебували у лазареті та форсували підготовку до одного з ключових поєдинків сезону. Перед матчем обоє тренувались у загальній групі. Навряд чи потрапить у стартовий склад основний центральний захисник Барси Сем Умтіті, який зіграв на Рамон Санчес Пісхуан вперше три місяці. Француз наразі далекий від своєї оптимальної форми, тож "Мураха", швидше за все, зробить ставку на Клемана Лангле.

Сантьяго Соларі досі не може розрахувати на центрального півзахисника Маркоса Льоренте. Акурат перед Класіко у загальну групу повернувся Іско, однак іспанський плеймейкер опинився поза заявкою на гру.

Орієнтовні склади команд:

Реал: Кейлор, Каравахаль, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Каземіро, Модріч, Лукас, Вінісіус, Бензема

Барселона: тер Штеген, Альба, Лангле, Піке, Семеду, Ракітіч, Бускетс, Відаль, Дембеле, Мессі, Суарес

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Барселона, яка здобула чотири перемоги в останніх п'яти матчах на полі Реала, гратиме першим номером та спробує забити швидкий гол. На руку каталонцям має зіграти форма Ліонеля Мессі, який у Севільї продемонстрував дивовижну влучність. Навіть пропустивши від Реала, що виглядає цілком реально, зважаючи на непереконливу гру "блаугранас" в обороні, фактор Мессі повинен стати вирішальним.