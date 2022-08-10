Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА
10 серпня 21:50 - Читать на русском
Мадридський Реал і франкфуртський Айнтрахт зійдуться у битві за Суперкубок УЄФА. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Суперкубок УЄФА
завершено
Матч за Суперкубок УЄФА-2022 між Реалом і Айнтрахтом проходить на Олімпійському стадіоні в Хельсінкі. Гра стартує о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Реал Мадрид:
Айнтрахт Франкфурт:
Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт: анонс матчу за Суперкубок УЄФА
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