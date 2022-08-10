Європейський сезон традиційно відкривався саме матчем за Суперкубок УЄФА, але в постковідну епоху з понівеченим Катаром календарем традиції відходять на другий план. А жаль. Протистояння в цьому турнірі хоч і має виставковий характер, але завжди дарує цікаві ігри.

На матчі Реала й Айнтрахта застосують революційну систему фіксації офсайдів – її також використовуватимуть в ЛЧ

Helsinki, Finland



The setup before Wednesday’s UEFA Super Cup final pic.twitter.com/gzNtRIYabu — B/R Football (@brfootball) August 9, 2022

В більшості випадків інтрига крутиться навколо того, чи дотягне тріумфатор ЛЄ до овертаймів – і 7 з останніх 10-ти поєдинків завершились ними. В половині випадків команди забивали більше трьох м'ячів за матч. Тричі справа доходила до серії пенальті.

Реал і Айнтрахт вже колись зустрічались у битві за трофей. У 1960 році легендарна мадридська команда виграла 5-й КЕЧ за 5 років, розгромивши німецьких "орлів" з рахунком 7:3, причому всі голи "вершкових" забили Пушкаш і Ді Стефано. Пройшло 52 роки – і "королівський клуб" знову має за плечима 5 перемог в ЛЧ за 7 років. Франкфурт же за весь цей час зумів виграти тільки Лігу Європи 2021/22, та й то вболівальники не були вражені тріумфом над Рейнджерс у серії пенальті.

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Щоправда, фани якось вже і призабули про винос Барселони у чвертьфіналі. Підопічні Олівера Гласнера не просто зупинили потужну машину Хаві, а й забили три голи на Камп Ноу за 60 хвилин. Причому перемога була пов'язана з тактичною перевагою Айнтрахта, а не тільки з яскравим перформансом лідерів. Німці зробили те, що не зміг зробити Реал – навесні "бланкос" зазнали розгрому від Барси, та ще й на Камп Ноу.

З того часу тріумфатор ЛЄ змінився не сильно. Франкфуртці не продали жодного лідера зі свого складу, та ще й посилились Лукасом Аларіо з Байєра, Жеромом Онженом з РБ Лейпцига та легендарним Маріо Гьотце (прийшов з ПСВ). Крім того, з оренди в Мілані повернувся форвард Хауге.

Якби сезон почався для Айнтрахта прямо сьогодні, то фанати говорили б про дуже перспективний лайн-ап німців у битві за Суперкубок – втім, сезон почався розгромом від Баварії в Бундеслізі. "Орли" пропустили 5 голів за тайм, серйозно вдаривши по вірі вболівальників у сенсацію в Суперкубку.

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В принципі, цього можна було очікувати. У попередньому чемпіонаті команда Олівера Гласнера фінішувала на 11-й позиції з від'ємною різницею голів, та і в Лізі Європи франкфуртці пропускали немало. Та ж Барса ледь не влаштувала камбек з 0:3 всього за 10 хвилин.

При цьому ще до фіналу Айнтрахт втратив Марвіна Хінтереґґера – провідний центрбек через травми вирішив завершити кар'єру у 29 років. Пішов і віковий центрбек Ільзанкер, який хоч і втратив місце в основі, але міг допомогти в ротації. Жером Онжен був покликаний посилити захист, але він поки що залишається в лазареті.

Попри всі ці проблеми, не варто недооцінювати міць Айнтрахта. Цей колектив все ще дуже небезпечний – "орли" вміло пресингують і створюють більшості в ключових зонах, а їхній загальний стиль заточений на велику кількість перехідних фаз. Особливо потужно німці виглядають на флангах, де феєрять Костіч і Кнауфф.

Саме так винесли Барсу, та і матч з Баварією при певній частці везіння міг завершитись з трьома м'ячами у воротах Нойєра замість одного. Щоправда, сьогодні Костіча ми не побачимо, адже він завершує свій перехід у Ювентус.

Між тим, Реал рідко входить у сезон по-людськи. Мадридці довго розкачуються, шукаючи оптимальну схему та склад до самої зими – і немає значення, наскільки потужно вони виступали ще навесні. Поєдинки "вершкових" на зборах натякають, що цей процес ризикує повторитись знов, адже Карло Анчелотті проводив експерименти у лінії атаки.

Зокрема, він намагався інтегрувати Азара в якості фальшивої дев'ятки – ідея провалилась. Йовіча та Борху Майораля продали, на Маріано Діаса не розраховують, але при цьому Анчелотті вимагає від клубу придбати недорогу альтернативу Бензема.

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Поки що трансферна кампанія "королівського клубу" виглядає скромно. Мадридці посилили свою оборону центральним хавбеком Монако – Орельєном Чуамені – і підписало центрбека Антоніо Рюдігера в якості вільного агента. І все. Це коштувало Флорентіно Пересу 80 млн євро, однак після фіаско в перемовинах по Кіліану Мбаппе у Реала залишилось ще багато грошей. Інша справа, що навіть чуток навколо нових придбань "вершкових" немає.

Карло Анчелотті змушений витискати максимум з того, що має, шукаючи нові можливості у свого зіркового складу. Пошуки виглядали неоднозначно. Експериментальний склад Реала без Бензема вилився у поразку від Барси у Лас Вегасі, а потужніший варіант лайн-апу розписав нічию з мексиканською Америкою. Здолати вдалося тільки Ювентус (2:0) – і ось цей спаринг є тривожним для Айнтрахта. "Бланкос" виставили основу й виграли дуже впевнено, з надзвичайно ефектним голом Бензема. Той матч був явною репетицією старту сезону.

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Загалом же футбол Реала не змінився. Команда продовжує стояти на трьох китах – на фантастичному тріо в центрі, на взаємодії Вінісіуса з Бензема та на неймовірній зіграності. "Вершкові" все так же вміють працювати у всіх режимах, до їхньої гри все так же важко підлаштуватись, а тактична гнучкість стала ще сильнішою внаслідок підписання двох новачків і експериментів у США. Словом, Айнтрахту сьогодні буде дуже важко. Втім, у матчі за Суперкубок УЄФА ніколи не буває просто.

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Кроос, Каземіро, Модріч – Вальверде, Бензема, Вінісіус

Айнтрахт Франкфурт: Трапп – Туре, Тута, Н'Діка – Кнауфф, Роде, Соу, Ленц – Ліндстрем, Гьотце – Борре

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Шансів у Айнтрахта, чесно кажучи, небагато. Букмекери взагалі не вірять у франкфуртців, виставивши на їхній тріумф захмарні коефіцієнти. Справа не тільки в недавньому виносі від Баварії, а й у загальній диспозиції – проти Реала грає 11-та команда Бундесліги, яка за літо не перетворилася у якусь супермашину (бодай у кадровому плані). Звісно, у цього колектива є низка сильних якостей, а недооцінка "орлів" може дорого коштувати (Барселона вже знає про це), однак різниця в класі занадто велика.

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Тим не менш, очікувати нудного протистояння не варто. Айнтрахт любить грати з душею, на куражі, а Реал завжди починає сезон у півноги. Та і в піковій формі мадридці завжди дають грати проти себе. Саме тому можна очікувати на гол у ворота "бланкос" та доволі тривалий відрізок зустрічі, на якому франкфуртці виглядатимуть цікавіше.

Втім, навряд чи настільки посередній колектив зможе розвинути успіх. Реал все одно візьме своє, причому голів має бути багато – у Айнтрахта занадто слабка оборона, та і сам турнір сприяє високій результативності. Взагалі, за останні 10 років тріумфатори Ліги Європи зуміли взяти Суперкубок лишень два рази – в обох випадках це був Атлетіко. Франкфурт явно не дотягує до рівня мадридців, тож ми поставимо на впевнену перемогу Реала.

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