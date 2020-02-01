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Реал – Атлетіко: стартові склади на мадридське дербі

15:59 718 Читать на русском
Реал – Атлетіко: стартові склади на мадридське дербі
Реал – Атлетіко: онлайн-трансляція матчу

"Вершкові" приймають "матрацників" у центральному матчі 22 туру Прімери. Стартові склади та онлайн-трансляцію зустрічі шукайте на "Футбол 24".

 

Матч Реал – Атлетіко розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн зустрічі.

"Королівський клуб" минулого вікенду вирвався на вершину Прімери, а 4 з останніх 5 матчів чемпіонату провів на нуль. Атлетіко навпаки наприкінці січня забуксував і навіть випав з топ-4.

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Стартові склади

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менді – Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско – Бензема.

Запасні: Ареоля, Мілітао, Марсело, Хамес, Лукас, Йовіч, Вінісіус.

Атлетіко: Облак – Врсалько, Савіч, Феліпе, Лоді – Корреа, Партей, Льоренте, Сауль – Вітоло, Мората.

Запасні: Адан, Ермосо, Лемар, Карраско, Мойя, Шапоньїч, Камельо.

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