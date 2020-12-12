Атлетіко поразок у чемпіонаті перед дербі ще не знав, випереджаючи Реал на шість залікових балів з матчем у запасі. "Матрацники" йшли у лідерах Ла Ліги, але про шанси на чемпіонство можна було б говорити лише в разі звитяги на "Альфредо ді Стефано". На цей поєдинок Дієго Сімеоне випустив у старті Суареса та Феліша, притримавши на лавці Сауля та Корреа – Зінедін Зідан, своєю чергою, виставив практично той же склад, що і на Борусію М. Виключенням стала відсутність Родріго, замість якого вийшов Карвахаль – він змінив у ролі правого фулбека Васкеса, якого перемістили в атаку.

Реал з перших хвилин захопив контроль над м'ячем, в той час як Атлетіко зосередився на боротьбі за зони. Втім, досить швидко стало очевидно, що ніякої боротьби не існує – "вершкові" банально возять "матрацників", катаючи м'яч по всій площині чужої половини поля. Моменти не змусили на себе довго чекати: на 6-й хвилині Модріч вистрілив з дистанції повз дальній кут, а на 10-й Бензема з лінії штрафного пробив у ближній – Облак перевів м'яч у каркас. Зрештою, такий футбол вилився у взяття воріт на 15-й хвилині – це Каземіро замкнув подачу з кутового точним ударом головою під ближню стійку. 1:0!

На жаль, це був останній небезпечний момент у першому таймі, хоча домінування Реала протягом наступних 30 хвилин нікуди не зникло. "Вершкові" тримали м'яч 70% ігрового часу, але завдали тільки два дальніх удари (один заблокували, другий полетів по горобцях) – у Атлетіко ж до перерви не було ні ударів, ні перспективних атак. Весь тайм "матрацники" провели у ролі статистів. Це був тотальний провал. Відпочивати команди пішли за мінімальної переваги "королівського клубу".

Другий тайм Дієго Сімеоне розпочав із потрійної заміни, замість Еррери, Феліпе й Карраско кинувши у бій Корреа, Лоді та Лемара. Трохи згодом він зніме з гри ще й Феліша заради Сауля. Змінити цим зміст гри гостям не вдалось – Реал контролював м'яч так, що до 62-ї хвилини аж три гравці Атлетіко сіли на жовті картки, хоча довгий час моментів не виникало.

"Матрацники" мали шанс зрівняти на 55-й хвилині, коли Варан скинув простріл з флангу точно на ногу Лемару. Тома метрів з семи пробив повз ближній кут, а от Карвахаль на 63-й з підйому влучив у правий нижній з 25-ти – м'яч рикошетом від стійки влетів у спину Облака, а від неї вже закотився у ворота. 2:0! Гол записали саме на голкіпера. По такій грі це був вирок.

І дійсно, в наступні двадцять хвилин на полі не виникло жодного моменту, окрім дальнього і неточного пострілу Сауля. Реал все так же катав м'яч без загострення, а Атлетіко все так же шокував пасивністю. Втім, в завершальній частині зустрічі "королівський клуб" дозволив собі розслабитись, що одразу призвело до двох епізодів у виконанні гостей – на 80-й хвилині Сауль головою впритул замкнув подачу з лівого флангу (Куртуа парирував), а Лемар на 83-й з лінії штрафного пробив вище воріт. Це привело "вершкових" до тями, і вже на 90-й робити розгром міг Васкес – втім, його удар з правого краю карного майданчика у ближню дев'ятку витягнув Облак. На жаль, витягнути своїх партнерів з поразки Яну було не до снаги.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Реала з рахунком 2:0. "Бланкос" набрали 23 очки й піднялися на третю позицію, наблизившись до першої на відстань трьох залікових балів. Атлетіко лідирує у турнірній таблиці з 26 пунктами в активі, та ще й має матч у запасі.