Реал зустрічався з Атлетіком у фіналі Суперкубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Реал без особливих зусиль здолав Атлетік Більбао та здобув перший трофей у новому році.

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Рахунок у зустрічі відкрив Модріч красивим ударом здалеку. Подвоїв перевагу мадридців Бензема, реалізувавши пенальті. Після перерви моментів з обох боків було обмаль, але Атлетік все ж отримав шанс відквитати один м'яч – арбітр призначив 11-метровий у ворота Реала. Голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа у красивому стрибку зумів зберегти свої ворота на замку.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу команди Анчелотті.

Реал спокійно здолав Атлетік і виграв Суперкубок Іспанії – перший трофей Луніна в Мадриді