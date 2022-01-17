Реал – Атлетік – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Реал зустрічався з Атлетіком у фіналі Суперкубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".
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Рахунок у зустрічі відкрив Модріч красивим ударом здалеку. Подвоїв перевагу мадридців Бензема, реалізувавши пенальті. Після перерви моментів з обох боків було обмаль, але Атлетік все ж отримав шанс відквитати один м'яч – арбітр призначив 11-метровий у ворота Реала. Голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа у красивому стрибку зумів зберегти свої ворота на замку.
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