Реал Мадрид – Атлетік: онлайн-трансляція півфіналу Суперкубка Іспанії
21:55 - Читать на русском
Реал Мадрид зустрінеться з Атлетіком в рамках півфіналу Суперкубка Іспанії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Рауль Гарсія 18’
Рауль Гарсія 38’
18’ Рауль Гарсія
38’ Рауль Гарсія
Матч 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії Реал Мадрид – Атлетік розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція проходить на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Реал Мадрид:
Атлетік:
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