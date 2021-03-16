Реал Мадрид – Аталанта: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за участі Маліновського
Реал Мадрид в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ приймає Аталанту. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Реал Мадрид – Аталанта розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Реал Мадрид – Аталанта: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Перший мтач завершився мінімальною виїзною перемогою "вершкових". Руслан Маліновський розпочне зустріч у Мадриді з перших хвилин.
Стартові склади
Реал Мадрид: Куртуа – Начо, Варан, Рамос, Менді – Модріч, Вальверде, Кроос – Васкес, Бензема, Вінісіус
Запасні: Лунін, Альтубе, Мілітао, Асенсіо, Марсело, Іско, Родріго, Дуро
Аталанта: Спортьєлло – Толої, Ромеро, Джімшіті – Меле, Пессіна, де Роон, Госенс – Маліновський, Пашаліч – Муріель
Запасні: Россі, Голліні, Паломіно, Ламмерс, Кальдара, Руджері, Гісланді, Міранчук, Ілічіч, Сапата
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