Реал Мадрид – Алавес: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
77' live
Лукас Перес 5’
Хоселу 49’
5’ Лукас Перес
49’ Хоселу
Матч 11-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Алавес розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Реал Мадрид:
Алавес:
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