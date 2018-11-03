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Реал Мадрид – Вальядолід: пряма трансляція

16:15 123 Читать на русском
Реал Мадрид – Вальядолід: пряма трансляція
Реал Мадрид – Вальядолід: пряма трансляція

У матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги Вальядолід протистоятиме мадридському Реалу. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 11-го туру чемпіонату Іспанії Реал Мадрид – Вальядолід розпочнеться о 17:15 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Реал Мадрид - Вальядолід: Субота 03 листопада 2018

Реал Мадрид
до матчу
29
хв
Вальядолід
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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Реал Мадрид - Вальядолід
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