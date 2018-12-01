Реал Мадрид – Валенсія: пряма трансляція

Бельгія — 22:47 188
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Безус у другому матчі поспіль забив за Сент-Трюйден
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Шальке та Хоффенхайм зіграли внічию: розкішні сейви голкіперів, багато пенальті та бліда гра конкурента КоноплянкиНімеччина — 21:24 278
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Карпати розписали нічию з Арсеналом-Київ, попри тотальну перевагу в матчіУкраїна — 18:56 725
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Манчестер Сіті – Борнмут: Зінченко розпочне матч зі стартових хвилинАнглія — 16:11 733
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Жеребкування відбору на Євро-2020: найкращий та найгірший варіанти для збірної УкраїниЄвро-2020 — 15:10 9207
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