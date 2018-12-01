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Реал Мадрид – Валенсія: пряма трансляція

21:45 168 Читать на русском
Реал Мадрид – Валенсія: пряма трансляція
Реал Мадрид – Валенсія: пряма трансляція

У матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія протистоїть мадридському Реалу. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 14-го туру чемпіонату Іспанії Реал Мадрид – Валенсія розпочався о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Іспанія14 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Валенсія: Субота 01 грудня 2018

Реал Мадрид

live 90'
2 : 0
Валенсія
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