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Реал Мадрид – Райо Вальєкано: пряма трансляція

18:30 1 Читать на русском
Реал Мадрид – Райо Вальєкано: пряма трансляція
Реал Мадрид – Райо Вальєкано: пряма трансляція

У матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги Реал приймає Райо Вальєкано. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 16-го туру чемпіонату Іспанії Реал Мадрид – Райо Вальєкано розпочнеться о 19:30 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Після 15 турів Реал посідає 4 місце в Прімері, Райо Вальєкано на 19 позиції.

Іспанія16 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Райо Вальєкано: Субота 15 грудня 2018

Реал Мадрид
до матчу
6
год
:
56
хв
Райо Вальєкано
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Відеоновини Реал Мадрид - Райо Вальєкано Райо Вальєкано Райо Вальєкано
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