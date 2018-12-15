Реал Мадрид – Райо Вальєкано: пряма трансляція

Україна — 10:23 2401
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Динамо – недоукомплектована команда, – Євтушенко назвав позиції для підсилення у київському клубіУкраїна — 08:59 1613
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