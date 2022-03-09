Реал Мадрид – ПСЖ: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ
21:01 - Читать на русском
Реал Мадрид в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймає ПСЖ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
45' live
39’ Кіліан Мбаппе
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між мадридським Реалом і ПСЖ розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі пройде на MEGOGO. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою парижан.
Реал Мадрид – ПСЖ: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter