Мадридський Реал і Осасуна поміряються силами у битві за Кубок Іспанії-2023. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Фінал Кубка Іспанії 2022/23 пройде у Севільї на стадіоні "Ла Картуха". У вирішальному поєдинку зіграють мадридський Реал і Осасуна. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом, трансляція доступна на MEGOGO.

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"Вершкові" можуть здобути 20-ту перемогу в турнірі, однак останній їхній тріумф у Копа дель Рей датується аж 2014 роком. Для памплонців же це другий фінал Кубка в історії – перший відбувся 18 років тому й завершився поразкою від Бетіса.

Андрій Лунін потрапив у заявку Реала на фінал, але залишився у запасі.

Стартові склади

Реал Мадрид:

Осасуна:

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