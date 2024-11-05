Мадридський Реал у рамках 4-го туру основного етапу ЛЧ приймає Мілан. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між мадридським Реалом і Міланом стартував о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Тібо Куртуа не встиг відновитись від травми, тож Андрій Лунін вийшов у основному складі "вершкових" – це його четвертий поєдинок у сезоні.

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Стартові склади

Реал Мадрид: Лунін – Васкес, Рюдігер, Мілітао, Менді – Вальверде, Модріч, Чуамені – Белінгем, Мбаппе, Вінісіус

Запасні: Гонсалес, Месте, Камавінга, Родріго, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Себальйос, Гарсія, Браїм

Мілан: Меньян – Емерсон, Чау, Томорі, Ернандес – Фофана, Муса – Пулішіч, Рейндерс, Леау – Мората

Запасні: Спортьєлло, Торріана, Калабрія, Павловіч, Тераччано, Лофтус-Чік, Окафор, Чуквуезе, Абрахам, Камарда

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